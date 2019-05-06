Сделать верстку дизайна, доделать до конца интернет-магазин.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен33 заявки384 просмотра

Необходимо сверстать страницы дизайна, натянуть на ocStore, настроить различные модули.

Нужно выполнить качественную кроссбраузерную верстку.

Прошу писать цену и срок.

Общение по скайпу.

ocStore
8 лет назад
strongman
Даниил 
44 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$454
18 дней
Отличный специалист, рекомендую! Всегда на связи, молодец!
Адекватен в общении, четко ставит задачи, вовремя отправляет материалы, ТЗ и правки по сайту. Работы оплачены полностью и в срок. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад

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