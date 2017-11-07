Верстка внутренних страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен32 заявки440 просмотров

Интересует сверстать кроссвалидно 5 страниц сайта.

Пишите цену за эту работу, срок 3 дня.

8 лет назад
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

salamandra10
Владимир 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$105
4 дня
Остался доволен сотрудничеством с Владимиром. Очень быстро выполнил необходимую работу.
Отличный заказчик, рекомендую, работаю не первый раз, всегда на связи, оплата вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

salamandra10
Владимир 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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