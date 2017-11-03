Требуется обновить верстку сайта - http://everestauto.lv/ru/ . Cms - WA ShopScript (глубокие знания в ней не нужны - тонкости подскажу). Основные моменты: Изменение размещения элементов в шапке. Примерный эскиз - https://yadi.sk/d/VGOhVtq93PLtCWДобавление в левое меню вывод иконок ...
Требуется сверстать интерфейс системы учета запросов
Требуется сверстать интерфейс системы учета запросов,
имеется наборсок (не макет) внешнего вида (во вложении),
И вот такой шаблон - http://preview.themeforest.net/item/adminplus-premium-bootstrap-4-admin-dashboard/full_screen_preview/14601290 (уже купленный), откуда нужно взять все элементы интерфейса.
Сроки - 1 день.
Бюджет - 1500 руб.
Заявки фрилансеров
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