Переверстка главной страницы

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Закрыт10 заявок220 просмотров

Сайт на Джумле https://goo.gl/2YFCzF . Нужно переверстать блоки, согласно макету https://yadi.sk/i/i7Ev3a183PM88z  

ПСД и подробное ТЗ скину в личку. 

Пишите, пожалуйста, цены и сроки. Спасибо!  

Joomla
7 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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