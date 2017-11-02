Требуется обновить верстку сайта - http://everestauto.lv/ru/ . Cms - WA ShopScript (глубокие знания в ней не нужны - тонкости подскажу). Основные моменты: Изменение размещения элементов в шапке. Примерный эскиз - https://yadi.sk/d/VGOhVtq93PLtCWДобавление в левое меню вывод иконок ...
Переверстка главной страницы
Сайт на Джумле https://goo.gl/2YFCzF . Нужно переверстать блоки, согласно макету https://yadi.sk/i/i7Ev3a183PM88z
ПСД и подробное ТЗ скину в личку.
Пишите, пожалуйста, цены и сроки. Спасибо!
Заявки фрилансеров
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