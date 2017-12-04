Сверстать личный кабинет (Pixel Perfect)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок520 просмотров

Приветствую! 

Требуется сверстать адаптивный личный кабинет.

Требуется профессионал своего дела. Нужен тот человек, который уделит внимание каждой мелочи и сможет вдохнуть в макет жизнь (анимация и т.п.)...

Главные условия:

1. Сайт должен умещаться в 1 экран, без прокрутки

2.  Pixel Perfect (верстка должна в точности совпадать с PSD макетом)

3. Вы должны проявить инициативу, если возникнут трудности, а не халтурить, думая, что и так сойдет! 

4. Красивая и плавна анимация, поэтому нужен человек со вкусом :)

Как делать не нужно:

http://mrcatmann.ru/unitaxi/index.php

Требования по навыкам:

  • Базовое знание Photoshop (хотя бы на уровне резки макетов)
  • html+html5, css+css3
  • bootstrap
  • базовые знания в javascript:
    • jQuery
    • ajax
    • svg
  • Умение верстать сайты валидно и кроссбраузерно (IE включительно)
  • Умение работать с CSS-препроцессорами
Оплата поэтапная

На тест даю 1 страницу, верстаете - показываете, если все ок, то оплачиваю и идем дальше. 

Если же верстка не понравится, то платить не буду. Без обид, но за халтуру платить не буду. 

Сроки: 1 страница - 1 день (всего 9 страниц)

В заявке укажите слово "такси"

AJAXBootstrapCSSHTMLJavaScriptjQuery
7 лет назад
Dimnk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
22 дня назад
7 лет назад
$200
2 дня
Крутой специалист, знает свое дело. Сделал то, что у других не получалось! + у Евгения есть вкус, судя по анимации, которую он реализовал у нас на сайте. Уложился в срок, даже раньше) Рекомендую!
Задача поставлена четко и ясно. Быстрая проверка работы, и незамедлительная оплата.

Заявки фрилансеров

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
22 дня назад
7 лет назад

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