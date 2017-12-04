Необходимо сверстать лендинг до 20 марта (дизайн отправлю 18го), 2 тыс. рублей. Обязательно кроссбраузерно, скорость загрузки не менее 70 по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры своих работ, все подробности обсудим с кандидатами.
Сверстать личный кабинет (Pixel Perfect)
Приветствую!
Требуется сверстать адаптивный личный кабинет.
Требуется профессионал своего дела. Нужен тот человек, который уделит внимание каждой мелочи и сможет вдохнуть в макет жизнь (анимация и т.п.)...
Главные условия:
1. Сайт должен умещаться в 1 экран, без прокрутки
2. Pixel Perfect (верстка должна в точности совпадать с PSD макетом)
3. Вы должны проявить инициативу, если возникнут трудности, а не халтурить, думая, что и так сойдет!
4. Красивая и плавна анимация, поэтому нужен человек со вкусом :)
Как делать не нужно:
http://mrcatmann.ru/unitaxi/index.php
Требования по навыкам:
- Базовое знание Photoshop (хотя бы на уровне резки макетов)
- html+html5, css+css3
- bootstrap
- базовые знания в javascript:
- jQuery
- ajax
- svg
- Умение верстать сайты валидно и кроссбраузерно (IE включительно)
- Умение работать с CSS-препроцессорами
На тест даю 1 страницу, верстаете - показываете, если все ок, то оплачиваю и идем дальше.
Если же верстка не понравится, то платить не буду. Без обид, но за халтуру платить не буду.
Сроки: 1 страница - 1 день (всего 9 страниц)
В заявке укажите слово "такси"
Выбранный исполнитель
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