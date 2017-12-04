Сверстать личный кабинет (Pixel Perfect)

Приветствую!

Требуется сверстать адаптивный личный кабинет.

Требуется профессионал своего дела. Нужен тот человек, который уделит внимание каждой мелочи и сможет вдохнуть в макет жизнь (анимация и т.п.)...

Главные условия:

1. Сайт должен умещаться в 1 экран, без прокрутки

2. Pixel Perfect (верстка должна в точности совпадать с PSD макетом)

3. Вы должны проявить инициативу, если возникнут трудности, а не халтурить, думая, что и так сойдет!

4. Красивая и плавна анимация, поэтому нужен человек со вкусом :)

Как делать не нужно:

http://mrcatmann.ru/unitaxi/index.php

Требования по навыкам:

Базовое знание Photoshop (хотя бы на уровне резки макетов)

html+html5, css+css3

bootstrap

базовые знания в javascript: jQuery ajax svg

Умение верстать сайты валидно и кроссбраузерно (IE включительно)

Умение работать с CSS-препроцессорами

На тест даю 1 страницу, верстаете - показываете, если все ок, то оплачиваю и идем дальше.

Если же верстка не понравится, то платить не буду. Без обид, но за халтуру платить не буду.

Сроки: 1 страница - 1 день (всего 9 страниц)

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