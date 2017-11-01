Верстка + js (2-3 страницы)

Ищем верстальщика с дизайнерскими навыками и хорошим вкусом и знанием JS на среднем уровне.

Верстка выполняется без дизайна на любом css фреймворке по тз.

Графику для верстки брать и искать в открытых источниках

Цвета и шрифты тоже на усмотрение верстальщика.

Исполнителю дается тематика и оговариваются основные моменты.

К конечному результату не придирчивы)

Работа очень творческая.

Если кандидат устроит - хотелось бы рассчитывать на постоянное сотрудничество, т.к. на ввод в курс дела занимает не мало времени и сил.