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Верстка + js (2-3 страницы)
Ищем верстальщика с дизайнерскими навыками и хорошим вкусом и знанием JS на среднем уровне.
Верстка выполняется без дизайна на любом css фреймворке по тз.
Графику для верстки брать и искать в открытых источниках
Цвета и шрифты тоже на усмотрение верстальщика.
Исполнителю дается тематика и оговариваются основные моменты.
К конечному результату не придирчивы)
Работа очень творческая.
Если кандидат устроит - хотелось бы рассчитывать на постоянное сотрудничество, т.к. на ввод в курс дела занимает не мало времени и сил.
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