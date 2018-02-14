Лендинг сайт на HTML + css

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок324 просмотра

Добрый день!

требуется сделать одностраничный сайт с товаром на html, css и java

за основу зять что-то типо games77.ru и доработать его по тз, фаил исходники есть.

CSSHTMLJava
7 лет назад
ali-baba
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$20
3 дня
не сработались
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Заверстать сайт для завода

    Добрый день! Требуется ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО заверстать сайт для завода.  Единственный сложный элемент - слайдер. Его нужно сделать с возможность слайда вправо/влево, без глюков при смене новости. ...

    CSS
    HTML-верстка55 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать шаблон

    $100

    Приветствую, требуется сверстать PSD шаблон. Превью прикреплены, PSD предоставлю исполнителю. Извините, забыл указать: дизайн фиксированный, растягивается только фон. Требования: Иметь хороший опыт в верстке; Обтекаемые блоки - завершать обтекаемость для будущих ...

    CSSJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать верстку сайта на wordpress

    Есть сайт на wordpress - пустой (так что не сломаете) Шаблон стоит с кактусом(можно заменить на другой более подходящий)  - адаптивный с фиксированной верхней полосой - меню. Образец готового сайта выглядит так примерно ...

    WordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка главной из PSD макетов

    $40

    Нужна качественная адаптивная верстка главной страницы. Исходники https://drive.google.com/drive/folders/0BznIQfFhDfZrS25TSGxkbXpyZ2s  Бюджет 40$, сроки пятница.  При успешном выполнении дам в работу оставшиеся страницы (в псд есть, в слоях) за 60$ Верстка должна быть валидной и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужно сверстать лэндинг

    $34

    Здравствуйте, нужно сверстать лэндинг из PSD файла   Срок выполнения работы: 2 дня.   Обязательно кроссбраузерно.  Скорость загрузки не менее 70 по сервису: developers.google.com/spe...  Пожалуйста, прикрепляйте примеры своих предыдущих работ, ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад