Надо сверстать ленд из фигма (figma.com)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка493 просмотра

Добрый день!Макет https://goo.gl/ck8y17 Нужно сверстать + адаптировать. Подробности  в личку пришлю

Figma
8 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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