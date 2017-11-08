Сделать верстку Landing Page десктоп версия

Доброго времени суток.

Необходимо сделать верстку сайта с моего дизайна Photoshop.

Нужно сделать только десктопную версию!, мобильная версия будет делаться отдельно.

Вот дизайн: http://diamant.kz/doner2.jpg

Вот исходники: http://diamant.kz/doner2.psd

Срок: 2 дня

Требование: Качественная верстка, читаемая, понятная. Я буду интегрировать в wordpress, поэтому нужно чтобы было все совместимо, чтобы не было конфликта скриптов, и т. д.

С Уважением

Жду заявок