Сверстать простой макет

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок190 просмотров

Изображение прикреплено к проекту. Нужно быстро, аккуратно и кроссбраузерно.

8 лет назад
batsjn
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$15
2 дня
Заказываю не первый раз. Все отлично, без лишних вопросов
Рекомендую как хорошего и порядочного заказчика. Хороший макет,всегда на связи и оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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