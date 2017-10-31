Схема помещения html5 + canvas

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки203 просмотра

Реализовать настраиваемую схему по примеру  

см. вложения 

Нужные данные записываются или берутся из базы готовые. 

Аналогичные решения есть в интернете. 

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HTML
8 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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