https://ecosmartfire.com/product/bk5/ Это возможно?
Доработка Верстки сайта (мобильная версия)
Добрый день
Есть работающий сайт с версткой для Десктопов.
Необходимо доработать уже готовую "Мобильную версию",
Сейчас применена верстка на классическом HTML, бутстрап и другие фреймворки не использовались.
Адрес сайта и дизайн мобильной версии отправлю заинтересовавшему Кандидату.
Удобная форма оплаты.
Цену и сроки указываете Вы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть работающий сайт на платформе InstantCms. Требуется средствами верстки изменить шаблон. Знание платформы и возможность доработки полей вывода информации весьма приветствуется. В этом случае я не буду передавать часть работы ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется адаптивная верстка, смотри приложенные файлы. Срочно, качественно без предоплат.Завершен7 лет назад
Верстка страницы, файл psd имеется, возможна интеграция на сайт, сайт работает на Битриксе.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно сверстать одностраничный сайт на ворд пресе картинка в приложении исходники и домейн есть.Завершен7 лет назад
- $50
Доработка вёрстки lnading page на фреймворке Pixel Perfect - срочно ТЗ имеется подробное Оплата БЕЗ авансов, в ходе работы, после демонстрации результатов возможен аванс не более 30% от общей суммы проекта ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Есть задача - сверстать ряд блоков сайта на 1с Битрикс. Ищем специалиста, который имеет опыт работы именно с 1с. Программист даст вам задание, вы его верстаете. Если вы ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $40
Требуется выполнить верстку. PSD макет готов. 1 страница основная в psd. После того как верстка будет сделана, на основе первой странице, нужно сделать вторую, несколько полей добавить.Завершен7 лет назад
- $10
Требуется поправить верстку. Выкачал сайт. Расползлась верстка. Нужно поправить пути. 15 страниц html, скрипты , css, картинки все скачалось.Завершен7 лет назад
Нужно переделать главную страницу (лендинг) сайта (онлайн сервис по рассылке писем). Уже есть подготовленный проект новой страницы (html файл), где расположили все блоки и текст, дизайн блоков может быть скорректирован по вашему усмотрению. На ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад