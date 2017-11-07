Доработка Верстки сайта (мобильная версия)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок244 просмотра

Добрый день 

Есть работающий сайт с версткой для Десктопов. 

Необходимо доработать уже готовую "Мобильную версию", 

Сейчас применена верстка на классическом HTML, бутстрап и другие фреймворки не использовались. 

Адрес сайта и дизайн мобильной версии отправлю заинтересовавшему Кандидату. 

Удобная форма оплаты. 

Цену и сроки указываете Вы.

BootstrapHTML
8 лет назад
taris
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dionis1503
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов
8 лет назад
$30
2 дня
Денис отлично справился с заданием "модернизации верстки" для "мобильной версии". Соблюдение сроков и приятное общение. Работа сделана. Спасибо.
Ясно сформулированная и поставленная задача. Оплата произведена сразу после выполнения.

Заявки фрилансеров

dionis1503
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов
8 лет назад

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