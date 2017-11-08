Требуется поправить верстку. Выкачал сайт. Расползлась верстка. Нужно поправить пути. 15 страниц html, скрипты , css, картинки все скачалось.
Требуется выполнить верстку. PSD макет готов.
Требуется выполнить верстку. PSD макет готов.
1 страница основная в psd. После того как верстка будет сделана, на основе первой странице, нужно сделать вторую, несколько полей добавить.
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