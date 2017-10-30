Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок266 просмотров

Требуется сверстать сайт-одностраничник, страничка может быть в 3х состояниях – вход и 2 вкладки когда авторизовано. адаптив 320-600-900-1600, 2 анимации, 1 скрипт графика.

Оплата по факту или СБР, договорная. 

Оставляйте портфолио, примеры работ, примерную стоимость раот. 

Будет тестовое задание. 

Разыскивается front-end разработчик, который умеет не только верстать страницы, но и делать анимацию, простейшие front-end приложения и доводить дело до конца.  

Требования:   

- адекватный, думающий и грамотный специалист;   

- умение понимать задачу, доводить работу до конца; 

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;   

- HTML5, CSS3, JS, Ajax;   

- понимание архитектуры веб-систем приветствуется;   

- опыт работы с canvas/unity webplayer/webgl/rapjael.js приветствуется;   

- желание учиться и применять новые технологии.   

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, не читали задание или если не знакомы с JS.

AJAXHTMLJavaScriptUnity
8 лет назад
inc-hunter
Анатолий 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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