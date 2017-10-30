Верстка сайта

Требуется сверстать сайт-одностраничник, страничка может быть в 3х состояниях – вход и 2 вкладки когда авторизовано. адаптив 320-600-900-1600, 2 анимации, 1 скрипт графика.

Оплата по факту или СБР, договорная.

Оставляйте портфолио, примеры работ, примерную стоимость раот.

Будет тестовое задание.

Разыскивается front-end разработчик, который умеет не только верстать страницы, но и делать анимацию, простейшие front-end приложения и доводить дело до конца.

Требования:

- адекватный, думающий и грамотный специалист;

- умение понимать задачу, доводить работу до конца;

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;

- HTML5, CSS3, JS, Ajax;

- понимание архитектуры веб-систем приветствуется;

- опыт работы с canvas/unity webplayer/webgl/rapjael.js приветствуется;

- желание учиться и применять новые технологии.

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, не читали задание или если не знакомы с JS.