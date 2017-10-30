1. Нужно сделать иконки возле каждой рубрики, как показано в примере 1 (можно плагином) 2. Сделать в каждой рубрике такую форму, как на картинке 2, ссылка внизу. А именно, сделать форму, в которой можно ...
WordPress: исправить вёрстку шапки сайта на шаблоне по ТЗ
ЕСТЬ сайт на WordPress http://a-b.tsybulkin.ru/, реализованный на шаблоне http://themes.slicetheme.com/lawyerpress/
НУЖНО исправить вёрстку шапки. ТЗ прилагаю.
ПИСАТЬ и обращаться ТОЛЬКО СЮДА!
ПРОШУ указать цену, сроки, этапы оплаты.
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