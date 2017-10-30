1. Нужно сделать иконки возле каждой рубрики, как показано в примере 1 (можно плагином) 2. Сделать в каждой рубрике такую форму, как на картинке 2, ссылка внизу. А именно, сделать форму, в которой можно ...
Верстка+функционал сайт-календарь Wordpress (дизайн готов)
Дизайн уже готов, нужна только верстка+функционал!
Сайт желательно сделать на WordPress.
Суть сайта – календарь событий по криптовалютным монетам (их существует более 1000 различных, помимо биткоина – эфиры, zcash, stratis и так далее, и инвесторам сложно уследить за всеми событиями бывает, так что сайт может быть полезен широкому кругу лиц).
Большую часть дизайна и функционала мы списали с coinmarketcal.com – можете ознакомиться как примерно все должно выглядеть, с некоторыми изменениями.
Т.к. на сайте будет много данных, загрузка может занимать какое то время, желательно сделать загрузочную заглушку, в таком виде, как и на coinmarketcal – prntscr.com/gygv03, которая будет отображаться пока все данные не загрузятся.
Здесь показан вид главной страницы с описаниями того что отображается.
Нужно будет сделать постраничную навигацию, и 16-20 ячеек на страницу
Помимо такого вида ячейками есть второй стиль отображения таблицей –
Здесь так же нужна постраничная навигация, но можно выводить чуть побольше событий
prntscr.com/gyhkbh – пояснение про систему голосов, обязательно нужна защита от накруток
Сверху, где выпадающие списки month-year-coin надо будет добавить еще один – категория события prntscr.com/gy6rsa
так же момент с списком монет, там должен быть поиск, и порядок первых монет бы задать вручную – prntscr.com/gy6tw9 В списке отображается сначала полное название монеты, а потом ее тикер (краткое написание которое используется на бирже), например Bitcoin (BTC)
Сам список монет нужно будет попробовать подгрузить используя API (вручную забивать 1000+ монет – удовольствие сомнительное) API можно глянуть здесь –
coinmarketcap.com/api/ (нам нужно брать параметры "name" и ("symbol"), желательно иметь возможность подгружать по необходимости новые монеты добавляемые туда на сайт).
Нужно организовать так чтобы допустим один раз в день скрипт чекал по api лист всех монет в этом API, если он находит новую монету – добавляет к нам на сайт. список монет лучше хранить наверное в локальной базе, чтобы не было задержек с обращением к api в реальном времени..
Далее – страница добавления эвента.
после добавления эвента он должен падать в админку сайта вордпресс на утверждение админу (мне), чтобы я сначала проверил правильность оформления и достоверность данных.
Еще одна фишка – так как сайт будет доступен на 2 языках, нужно будет сделать дублирующие поля для заголовка новости и описания новости.
Как это будет работать – добавляет англоязычный пользователь новость на английском – она падает в админку – я открываю и у меня там 2 дополнительных поля которые не заполнены – русский заголовок и русское описание. Я вручную перевожу их и публикую. В итоге новость отображается на русском языке на русской части сайта и на английском языке на английской части сайта, все довольны. Соответственно, если русский человек добавляет новость на русском языке, у меня так же ждут в админке незаполненные английские поля у этой новости, я их заполняю и опять же на обоих языках опубликована новость. Сделать проверку, чтобы если хоть одно из полей незаполнено – нельзя было опубликовать утвердить новость, чтобы не было такого что я забуду перевести какую то новость и случайно ее опубликую без перевода на 2 языка.
Соответственно сами страницы должны иметь 2 вида, как главное так и страница добавления как на русском будут доступны так и на английском. Перевод я предоставлю как начнем работу по сайту.
Помимо главной и страницы добавления эвентов будут пара страниц текстовых – страница с контактными данными и список вещей для добавления (to do list), там ничего сложного
В макете предусмотрен адаптивный дизайн, его тоже нужно реализовать чтобы на мобильных устройствах все отображалось корректно.
Хотелось бы услышать от вас примерные сроки и бюджет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка20 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать сайт (5 страничек) с использованием Bootstrap. Сайт представляет из себя электронное коммерческое предложение, которое доступно только определенным пользователям (закрытый сайт). Все детали описаны в ТЗ. Функционал Пользователи знакомятся ...Завершен7 лет назад
На сайте есть форма обратной связи, но она не работает. Нужно настроить отправку сообщения на почту админа.Завершен7 лет назад
Необходимо сверстать всего один блок. Изменить способ вывода изображения и добавить спойлер. Сейчас информация выводится следующим образом: Title ...Завершен8 лет назад
Нужен грамотный и ответственный исполнитель, чтобы адаптировать корректное отображение готового сайта (на Wordpress) в браузере Internet Explorer, начиная с версии 7. Сайт должен быть адаптирован и при просмотре в этом браузере и со смартфонов.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $17
Есть готовая верстка - нужно проверить ее и внести правки в адаптацию, и сверить с макетом. Т.к. не совсем качественно сделан адаптив. http://futbol.promosite.pro/about.html http://futbol.promosite.pro/champion.html http://futbol.promosite.pro/cooperation.html http://futbol.promosite.pro/exchange-failure.html http://futbol.promosite.pro/gift-ideas.html http://futbol.promosite.pro/how-to-order.html ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Доброго времени суток Нужно сверстать мобильный одностраничник по моему дизайну. Качественная верстка должна быть, чтобы я в ней разобрался. Буду прикручивать к Вордпрессу и нужно чтобы совместимость была, тоесть конфликта скриптов ...Завершен7 лет назад
- $15
Доброго времени суток. Необходимо сделать качественную верстку одностраничника. Нужна только Десктопная версия Адаптив не нужен! Мобильная версия будет отдельно верстаться, для нее свой дизайн Требование к верстке: Я ...Завершен7 лет назад
Добрый день! Нужно сделать новую мобильную версию сайта, или исправить старую до рабочего состояния.HTML-верстка30 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно добавить кнопку мобильного меню (и рядом текст "Меню") в сайт на Wordpress - epifora.by Чтобы текущие пункты, которые есть в главном меню там аккуратно отображались. Естественно, навигация как в любом мобильном меню ...Завершен7 лет назад