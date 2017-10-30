Верстка+функционал сайт-календарь Wordpress (дизайн готов)

Дизайн уже готов, нужна только верстка+функционал!

Сайт желательно сделать на WordPress.

Суть сайта – календарь событий по криптовалютным монетам (их существует более 1000 различных, помимо биткоина – эфиры, zcash, stratis и так далее, и инвесторам сложно уследить за всеми событиями бывает, так что сайт может быть полезен широкому кругу лиц).

Большую часть дизайна и функционала мы списали с coinmarketcal.com – можете ознакомиться как примерно все должно выглядеть, с некоторыми изменениями.

Т.к. на сайте будет много данных, загрузка может занимать какое то время, желательно сделать загрузочную заглушку, в таком виде, как и на coinmarketcal – prntscr.com/gygv03, которая будет отображаться пока все данные не загрузятся.

Здесь показан вид главной страницы с описаниями того что отображается.

prntscr.com/gy6q7r

Нужно будет сделать постраничную навигацию, и 16-20 ячеек на страницу

Помимо такого вида ячейками есть второй стиль отображения таблицей –

prntscr.com/gy6qxd

Здесь так же нужна постраничная навигация, но можно выводить чуть побольше событий

prntscr.com/gyhkbh – пояснение про систему голосов, обязательно нужна защита от накруток

Сверху, где выпадающие списки month-year-coin надо будет добавить еще один – категория события prntscr.com/gy6rsa

так же момент с списком монет, там должен быть поиск, и порядок первых монет бы задать вручную – prntscr.com/gy6tw9 В списке отображается сначала полное название монеты, а потом ее тикер (краткое написание которое используется на бирже), например Bitcoin (BTC)

Сам список монет нужно будет попробовать подгрузить используя API (вручную забивать 1000+ монет – удовольствие сомнительное) API можно глянуть здесь –

coinmarketcap.com/api/ (нам нужно брать параметры "name" и ("symbol"), желательно иметь возможность подгружать по необходимости новые монеты добавляемые туда на сайт).

Нужно организовать так чтобы допустим один раз в день скрипт чекал по api лист всех монет в этом API, если он находит новую монету – добавляет к нам на сайт. список монет лучше хранить наверное в локальной базе, чтобы не было задержек с обращением к api в реальном времени..

Далее – страница добавления эвента.

prntscr.com/gy71be

после добавления эвента он должен падать в админку сайта вордпресс на утверждение админу (мне), чтобы я сначала проверил правильность оформления и достоверность данных.

Еще одна фишка – так как сайт будет доступен на 2 языках, нужно будет сделать дублирующие поля для заголовка новости и описания новости.

Как это будет работать – добавляет англоязычный пользователь новость на английском – она падает в админку – я открываю и у меня там 2 дополнительных поля которые не заполнены – русский заголовок и русское описание. Я вручную перевожу их и публикую. В итоге новость отображается на русском языке на русской части сайта и на английском языке на английской части сайта, все довольны. Соответственно, если русский человек добавляет новость на русском языке, у меня так же ждут в админке незаполненные английские поля у этой новости, я их заполняю и опять же на обоих языках опубликована новость. Сделать проверку, чтобы если хоть одно из полей незаполнено – нельзя было опубликовать утвердить новость, чтобы не было такого что я забуду перевести какую то новость и случайно ее опубликую без перевода на 2 языка.

Соответственно сами страницы должны иметь 2 вида, как главное так и страница добавления как на русском будут доступны так и на английском. Перевод я предоставлю как начнем работу по сайту.

Помимо главной и страницы добавления эвентов будут пара страниц текстовых – страница с контактными данными и список вещей для добавления (to do list), там ничего сложного

В макете предусмотрен адаптивный дизайн, его тоже нужно реализовать чтобы на мобильных устройствах все отображалось корректно.

Хотелось бы услышать от вас примерные сроки и бюджет.