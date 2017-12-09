Верстка сайта (Bootstrap)

Необходимо сверстать сайт (5 страничек) с использованием Bootstrap.

Сайт представляет из себя электронное коммерческое предложение, которое доступно только определенным пользователям (закрытый сайт). Все детали описаны в ТЗ.

Функционал

Пользователи знакомятся с ценами, кладут товары в корзину, оформляют заказ. Никакой он-лайн оплаты делать не нужно.

Особенности

Карточка товара – попап.

Остальные 4 – просто html-странички.

Виджет

В карточке товара есть один виджет для выбора объема, некая "таскалка" с бегунком. Ее нужно реализовать на Vue, т.к. мы используем этот фреймворк.

Bootstrap

Кастомно собрать под наш сайт.

Требования

Обязательно предоставляем свой JS-, CSS-код для ознакомления с вашим стилем и уровнем. Скриншоты ваших сайтов не интересны. На крайний случай адрес сайта, где можно посмотреть ваш код.

P.S.

Пожалуйста, не подсовывайте свои брифы или опросники. Если нет желания читать ТЗ, то, пожалуйста, не тратьте мое время. PSD в наличии.