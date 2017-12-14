Требуется сверстать адаптивный лендинг. Подключить форму для принятия заявок. Требования: Базовое знание Photoshop (хотя бы на уровне резки макетов)html+html5, css+css3bootstrapбазовые знания в javascript:jQueryajaxsvgУмение верстать сайты валидно и кроссбраузерно (IE включительно)Умение работать с ...
Верстка темы оформления для блога игрового сообщества
Уважаемые разработчики,
Приглашаем к долгосрочному сотрудничеству талантливых верстальщиков.
В качестве первого проекта предлагается следующая работа:
- 19 шаблонов страниц и элементов дизайна (домашняя, варианты списков, варианты публикаций, выпадающее меню, поиск, типографика)
- Адаптивная верстка (Bootstrap 3, mobile first)
- Кроссбраузерность - верстка должна полноценно поддерживаться в новых браузерах (Edge, IE11, Opera 48+, Firefox 54+, Chrome 49+, Safari 10+)
- Обратная совместимость - верстка должна корректно отображаться на старых и текстовых браузерах (IE8+, Opera 10+, Firefox 3.5+, Links)
- Верстка должна без ошибок проходить тесты валидности HTML5, CSS3 - по W3C
- Тесты производительности должны отвечать "зеленым" критериям Google Page Speed Insights и WebPagetest
- Наличие готовых работ, отвечающих приведенным выше требованиям
- Готовность к исправлению проблем, обнаруженных на этапе программирования CMS
- Адекватные расценки
- сумма - по согласованию
- этапы оплаты: 75% после сдачи сверстанного проекта + 25% после окончания программирования темы в CMS (примерно через месяц после окончания верстки)
- верстка дополнительных страниц оплачивается отдельно
Выбранный исполнитель
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