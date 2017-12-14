Верстка темы оформления для блога игрового сообщества

Нужно сверстать 1 страничку по аналогии с https://www.westelm.com/pages/ideas-and-advice/guide-to-sofas/#details (нужен блок с момент завершения хлебных крошек и до блока INSPIRATION) Размещена вёрстка будет в таком блоке: http://skrinshoter.ru/s/291017/d6WKSNJp?a на странице https://dg-home.ru/catalog/divany_i_kushetki/ (нужно учесть размеры данного блока). Единственное отличие от ...