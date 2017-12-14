Верстка темы оформления для блога игрового сообщества

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки227 просмотров

Уважаемые разработчики,

Приглашаем к долгосрочному сотрудничеству талантливых верстальщиков.

В качестве первого проекта предлагается следующая работа:

  • 19 шаблонов страниц и элементов дизайна (домашняя, варианты списков, варианты публикаций, выпадающее меню, поиск, типографика)
  • Адаптивная верстка (Bootstrap 3, mobile first)
  • Кроссбраузерность - верстка должна полноценно поддерживаться в новых браузерах (Edge, IE11, Opera 48+, Firefox 54+, Chrome 49+, Safari 10+)
  • Обратная совместимость - верстка должна корректно отображаться на старых и текстовых браузерах (IE8+, Opera 10+, Firefox 3.5+, Links)
  • Верстка должна без ошибок проходить тесты валидности HTML5, CSS3 - по W3C
  • Тесты производительности должны отвечать "зеленым" критериям Google Page Speed Insights и WebPagetest
Наши критерии выбора разработчика:

  • Наличие готовых работ, отвечающих приведенным выше требованиям
  • Готовность к исправлению проблем, обнаруженных на этапе программирования CMS
  • Адекватные расценки
Оплата:
  • сумма - по согласованию
  • этапы оплаты: 75% после сдачи сверстанного проекта + 25% после окончания программирования темы в CMS (примерно через месяц после окончания верстки)
  • верстка дополнительных страниц оплачивается отдельно
BootstrapHTML
8 лет назад
themeaventura
50 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$263
12 дней
Мы выбрали Влада в качестве исполнителя, основываясь на аккуратности верстки продемонстрированных работ, их высоком рейтинге Google PageSpeed Insights. Немалую роль сыграла правильная коммуникация. Качеством, ценообразованием и сроками выполнения остались довольны. Также радует послепродажное обслуживание и готовность исправлять возможные ошибки через продолжительное время после приемки работ.
Хороший заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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