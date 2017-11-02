Здравствуйте Всего несколько мелких вопросов: 1. Перемести счетчик посещения на футере 2. Разместить рекламный блок на шапке (728х90) 3. Вставлять форму поиска на шапке если это не сильно влияет ...
Перенос/верстка шаблонов DLE под WP
День добрый.
Задача - переделать, переверстать готовые DLE-шаблоны (tube site) для работы под WP
Вам дается архив с рабочим dle-шаблоном (css/html т.д.) без psd-исходников.
Правка исходных css допускается.
Программирование дополнительный полей, которых нет в стандартном WP (время видео,качество,кол-во просмотров) не требуется, css-стили для них обязательны.
Верстка должна быть адаптивная (десктоп, планшет, смартфон)
Пример шаблона http://dle-templates.com/responsive/433-dark-light-tube-adaptivnyy-video-shablon-dlya-dle.html
Спасибо...
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