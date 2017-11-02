Перенос/верстка шаблонов DLE под WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки218 просмотров

День добрый.

Задача - переделать, переверстать готовые DLE-шаблоны (tube site) для работы под WP

Вам дается архив с рабочим dle-шаблоном (css/html т.д.) без psd-исходников.

Правка исходных css допускается.

Программирование дополнительный полей, которых нет в стандартном WP (время видео,качество,кол-во просмотров) не требуется, css-стили для них обязательны.

Верстка должна быть адаптивная (десктоп, планшет, смартфон)  

Пример шаблона http://dle-templates.com/responsive/433-dark-light-tube-adaptivnyy-video-shablon-dlya-dle.html

Спасибо...

CSSDLEHTMLWordPress
8 лет назад
darkvoland
44 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

boardsea
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$50
2 дня
Отличная работа. Все сделано быстро и качественно - даже не имея четкого ТЗ, работа сдана с функционалом на 5+++ Коммуникация на высоком уровне - четкие вопросы, что куда и в каком формате - понимает с полуслова.
Советую к сотрудничеству! Заказчик объяснил что хочет видеть, грамотно обозначил позиции, и мы приступили к работе. Всегда был на связи, вовремя оплачивал этапы работы, впечатления от заказа только положительные. Излишне будет сказать, что побольше бы таких людей, у нас на бирже.

Заявки фрилансеров

boardsea
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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