Перенос/верстка шаблонов DLE под WP

Советую к сотрудничеству! Заказчик объяснил что хочет видеть, грамотно обозначил позиции, и мы приступили к работе. Всегда был на связи, вовремя оплачивал этапы работы, впечатления от заказа только положительные. Излишне будет сказать, что побольше бы таких людей, у нас на бирже.