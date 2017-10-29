Нужна вёрстка 1 странички

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок274 просмотра

Нужно сверстать 1 страничку по аналогии с https://www.westelm.com/pages/ideas-and-advice/guide-to-sofas/#details (нужен блок с момент завершения хлебных крошек и до блока INSPIRATION) 

Размещена вёрстка будет в таком блоке: http://skrinshoter.ru/s/291017/d6WKSNJp?a  на странице https://dg-home.ru/catalog/divany_i_kushetki/ (нужно учесть размеры данного блока). Единственное отличие от оригинала - все подразделы, начиная с SIZE должны быть схлопнуты изначально. 

Все тексты должны быть текстами, доступными для редактирования.

Все тексты и картинки нужно пока оставить как есть в оригинале, менять будем сами по тем же размерам с теми же названиями.

8 лет назад
JuliaZ
Юлия 
39 лет
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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