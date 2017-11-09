Верстка шаблона для Joomla

  1. Биржа фриланса
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Завершен3 заявки257 просмотров

Требуется сделать адаптивную кроссбраузерную верстку шаблона для Joomla

Сверстать: https://yadi.sk/i/PoLLEgI53NnsnB

Joomla
8 лет назад
leored
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
67 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

bovatitar
26 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$50
3 дня
Владимир хоть и молод, но очень хороший специалист. Работу выполнил качественно и добросовестно. За что ему большое спасибо!
Хороший заказчик! Рад сотрудничеству и рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

bovatitar
26 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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