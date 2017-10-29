Сайт курьерской службы

Здравствуйте.

*Дизайн курьерской службы готов. Необходимо его перенести на подходящую платформу и обязательное условие, это точный функционал личного кабинета, согласно ТЗ.(см файл заметки) Платформа для работы сайта не принципиальна.

*Просьба указать сроки работ и точную стоимость.

*Также просьба, если Вы не делали подобного, рассчитать свои силы по выполнению работ перед тем, как выставить сумму или предложить свои услуги.

*Пришлите работы, курьерской, либо похожие которые делали до этого.

Заранее Спасибо!