Сайт курьерской службы

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Закрыт2 заявки293 просмотра

Здравствуйте.

*Дизайн курьерской службы готов. Необходимо его перенести на подходящую платформу и обязательное условие, это точный функционал личного кабинета, согласно ТЗ.(см файл заметки) Платформа для работы сайта не принципиальна. 

*Просьба указать сроки работ и точную стоимость.

*Также просьба, если Вы не делали подобного, рассчитать свои силы по выполнению работ перед тем, как выставить сумму или предложить свои услуги.

*Пришлите работы, курьерской, либо похожие которые делали до этого.

Заранее Спасибо!

8 лет назад
dolka99
Ольга 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

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