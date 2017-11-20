Верстка + программирование + парсинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки199 просмотров

Небольшой онлайн магазин.На сайте немного обновляется дизайн странички оплаты товара, необходимо адаптивно внести внести изменения + подключить парсересли ты не бот, напиши 123 и оставь скайп

8 лет назад
nik_skolkovo
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

programist1
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
29 отзывов(-1)
8 лет назад
$10
1 день
Работа прошла успешно и в срок
Отличный заказчик, четкое ТЗ. Оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

programist1
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
29 отзывов(-1)
8 лет назад