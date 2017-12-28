Здравствуйте! Заинтересован в разработке веб приложения B2B для интернетторговли. Интернет магазин англоязычный. Планируется использование JavaScript (Vue, TypeScript,React или Angular, Ember). Аналогичные проекты необходимо выполнять постоянно. ...
Сверстать админ панель
Необходимо сверстать админ панель. Дизайн по ссылке https://yadi.sk/d/0w1idkbd3PAMAR
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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