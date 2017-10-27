На сайте починить адаптивное меню

Здравствуйте. На сайте есть меню в виде выпадающей вертикальной панели. Эта панель открывается только в горизонтальном положении гаджетов, а при вертикальном панель не открывается, нужно найти в чем причина и починить. Важно, что при имуляции через браузер панель работает, а вот на настоящем планшете уже не работает, поэтому проверяйте только на настоящих гаджетах. Цена оплаты скромная, так как причина там в чем-то очень простом и опытному мастеру решить дело одной минуты!