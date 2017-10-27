Доработать Фрейм (HTML) для изменения размеров содержимого.

Имеется Н-ное количесво страниц сторонних сайтов которые нужно отобразить на страницах своего сайта. Столкнулся с тем, что большинство сайтов во фрейм не помещаются либо отображаются нечитабельно.

Код который использую:

- страница отображается некорректно. Ширина окна для фрейма 740 px.

Задача: Реализовать регулировку содержимого по ширине (по аналогии регулировки масштаба в браузере) и высоте!

P.S. Рассмотрю все варианты! Оплата после тестирования.