Доработать Фрейм (HTML) для изменения размеров содержимого.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка180 просмотров

Имеется Н-ное количесво страниц сторонних сайтов которые нужно отобразить на страницах своего сайта. Столкнулся с тем, что большинство сайтов во фрейм не помещаются либо отображаются нечитабельно.

Код который использую:

  - страница отображается некорректно. Ширина окна для фрейма 740 px.

Задача: Реализовать регулировку содержимого по ширине (по аналогии регулировки масштаба в браузере) и высоте! 

P.S. Рассмотрю все варианты! Оплата после тестирования.

HTML
8 лет назад
S_V
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Creator_site
Николай 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Отличный специалист! Сделал всё быстро и качественно! Настоятельно рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Creator_site
Николай 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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