WIX to HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок242 просмотра

Здравствуйте!

Есть сайт на WIX необходимо скачать верстку (все необходимые файлы), почистить мусор, etc.

или сверсать с 0 такой же опираясь на этот самый сайт.

На выходе должна быть верстка (адаптивная) без лишнего кода\мусора и пригодная к интеграции на CMS.

Сайт не сложный, пару экранов (ссылку по запросу в ЛС).

В приоритете качество и сроки выполнения.

HTMLWix
8 лет назад
Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
13 часов назад

Выбранный исполнитель

K_Dmitrij
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$22
1 день
Сотрудничеством более чем доволен! Все отлично, а главное в срок! РЕКОМЕНДУЮ! :)
Быстро задачу обсудили, быстро все утвердили и так же быстро оплату получили!))) Рекомендую Андрея к сотрудничеству!!!

Заявки фрилансеров

K_Dmitrij
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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