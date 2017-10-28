1.Нужно доработать проект на Angular 1.6 (https://github.com/travelpayouts/flights-api-project) 2.Сборка через webpack, стили в SCSS 3.Привести внешний вид к дизайну (дизайн приложен) 4.Добавить несколько фильтров в поисковую выдачу (фильтруется готовая выдача, без запросов к ...
WIX to HTML
Здравствуйте!
Есть сайт на WIX необходимо скачать верстку (все необходимые файлы), почистить мусор, etc.
или сверсать с 0 такой же опираясь на этот самый сайт.
На выходе должна быть верстка (адаптивная) без лишнего кода\мусора и пригодная к интеграции на CMS.
Сайт не сложный, пару экранов (ссылку по запросу в ЛС).
В приоритете качество и сроки выполнения.
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