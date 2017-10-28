WIX to HTML

Здравствуйте!

Есть сайт на WIX необходимо скачать верстку (все необходимые файлы), почистить мусор, etc.

или сверсать с 0 такой же опираясь на этот самый сайт.

На выходе должна быть верстка (адаптивная) без лишнего кода\мусора и пригодная к интеграции на CMS.

Сайт не сложный, пару экранов (ссылку по запросу в ЛС).

В приоритете качество и сроки выполнения.