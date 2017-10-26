Переверстать интернет-магазин в новом дизайне, Битрикс 12, статика

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки161 просмотр

Интернет-магазин detali15.ru на Битрикс 12 с модулем Киоск. 

Около 200 страниц разделов сделаны статикой с включениями части движка.

На сайте нет единых CSS и излишне много дублирующих друг друга шаблонов

Требуется:

1. Переверстать сайт под новый дизайн (сам дизайн): шаблоны https://drive.google.com/drive/folders/0B0piltZ73jnyclZ0SEd1Ulk2UDg 

главной

страницы каталога

карточки товара

страницы корзины

-- Сверстать адаптивно, старая отдельная мобильная версия будет удалена

-- Кроссбраузерно и валидно

2. Оставив статику, сделать адекватную структуру файлов и инклюдов:

-- вынести css в отдельный файл, единый для сайта

-- вынести в отдельные файлы header, footer, меню.

-- уменьшить количество используемых шаблонов

--избежать дублирования элементов интерфейса в HTML-коде странц, всё что вставляется много раз должно быть вынесено в отдельные файлы

3. Учесть рекомендации SEO-аудита и исправить хотя бы часть выявленных ошибок. Аудит: https://www.dropbox.com/s/4vayivfxkmoy220/seo_audit.zip?dl=0

Постараться как можно меньше менять код, только для исправления ошибок и улучшения с точки зрения SEO. 

Сайт имеет хорошие позиции и трафик 2000 в день, они не должны постарадать. 

Разумеется, все адреса URL, структура ссылок и контент страниц должны быть сохранены в текущем виде. 

CSSHTML
8 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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