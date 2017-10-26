Необходимо сверстать сайт на wordpress по заданным исходникам Внутреннюю ,главную страницу ,обратную связь и рубрики Требования: Соответствие стандартам HTML;Адекватность отображения в браузере;Соответствие требованиям поисковых систем;Адаптивность под различные экраны пользователя.Цена сроки ?
Переверстать интернет-магазин в новом дизайне, Битрикс 12, статика
Интернет-магазин detali15.ru на Битрикс 12 с модулем Киоск.
Около 200 страниц разделов сделаны статикой с включениями части движка.
На сайте нет единых CSS и излишне много дублирующих друг друга шаблонов
Требуется:
1. Переверстать сайт под новый дизайн (сам дизайн): шаблоны https://drive.google.com/drive/folders/0B0piltZ73jnyclZ0SEd1Ulk2UDg
главной
страницы каталога
карточки товара
страницы корзины
-- Сверстать адаптивно, старая отдельная мобильная версия будет удалена
-- Кроссбраузерно и валидно
2. Оставив статику, сделать адекватную структуру файлов и инклюдов:
-- вынести css в отдельный файл, единый для сайта
-- вынести в отдельные файлы header, footer, меню.
-- уменьшить количество используемых шаблонов
--избежать дублирования элементов интерфейса в HTML-коде странц, всё что вставляется много раз должно быть вынесено в отдельные файлы
3. Учесть рекомендации SEO-аудита и исправить хотя бы часть выявленных ошибок. Аудит: https://www.dropbox.com/s/4vayivfxkmoy220/seo_audit.zip?dl=0
Постараться как можно меньше менять код, только для исправления ошибок и улучшения с точки зрения SEO.
Сайт имеет хорошие позиции и трафик 2000 в день, они не должны постарадать.
Разумеется, все адреса URL, структура ссылок и контент страниц должны быть сохранены в текущем виде.
Заявки фрилансеров
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