Доработки шаблона на Битриксе (Стандарт)

ПЕРВАЯ ДОРАБОТКА: Исправление кнопки "Цена" по возрастанию/убыванию. Она работает неисправно во всех разделах каталога

http://www.screencapture.ru/file/F19C9e84

ВТОРАЯ ДОРАБОТКА: Сверстать кнопку "Подробнее" в разделах "Новости и акции" в адаптивной версии (чтобы они не были такими широкими)http://intpol.ru/sale/

http://www.screencapture.ru/file/08db7b4d

ТРЕТЬЯ ДОРАБОТКА: Добавить характеристику «Страна» в раздел каталога "ПВХ". Она должна идти седьмой характеристикой в фильтре, сразу после характеристики «Размер»; http://intpol.ru/catalog/pvkh_plitka/

http://intpol.ru/catalog/zamkovaya_pvkh_plitka/

http://intpol.ru/catalog/kleevaya_pvkh_plitka/

ЧЕТВЕРТАЯ ДОРАБОТКА: Скрипт на запрет появления меню при клике на правую кнопку мыши после наведения на картинку (на абсолютно все изображения на сайте); (чтобы не было возможно скачивать картинку)

ПЯТАЯ ДОРАБОТКА: На некоторых страницах должны отсутствовать определенные характеристики товара.

1) Когда пользователь заходит в каталог товаров в группу "Ламинат 32" или "33 класса" - в фильтре должна пропасть соответствующая хар-ка, т.к. другую мы выбрать не можем. http://www.screencapture.ru/file/4408049d

http://intpol.ru/catalog/klass_32/

http://intpol.ru/catalog/33_klass_ac5_ac6_/

удаление характеристики Класс применения

2) Когда пользователь заходит в "ПВХ плитка замковая" или "клеевая". В фильтре должна пропасть соответствующая хар-ка, т.к. другую мы выбрать не можем. http://www.screencapture.ru/file/7662C2A1

http://intpol.ru/catalog/zamkovaya_pvkh_plitka/

http://intpol.ru/catalog/kleevaya_pvkh_plitka/

удаление характеристики Система укладки

3) Когда пользователь заходит в "Линолеум" в одну из сфер применения "Бытовой, Полукоммерческий". В фильтре должна пропасть соответствующая хар-ка, т.к. другую мы выбрать не можем. http://www.screencapture.ru/file/29636a34

http://intpol.ru/catalog/bytovoy/

http://intpol.ru/catalog/polukommercheskiy/

удаление характеристики Сфера применения

ШЕСТАЯ ДОРАБОТКА: Добавить новый раздел. Прототип по ссылке: http://www.screencapture.ru/file/210EDEEE

СЕДЬМАЯ ДОРАБОТКА: Автоматизировать переоценки с учетом того, что в каталоге не проставлены артикулы товаров; Как вариант, это можно сделать по коллекциям товаров. Например, ниже представлены папки, в которых находятся элементы. было бы намного удобнее, если поставить новую было достаточно на такую папку (группу товаров), а не на отдельный элемент/товар. Т.о, чтобы новая цена автоматически перешла на элементы внутри этой папки.

Простыми словами: нужно сделать так, чтобы можно было менять цену не отдельно в каждой карточке товара, а сразу менять цену во всей папке. Список папок на скрине:

http://www.screencapture.ru/file/3fa95E1a

ВОСЬМАЯ ДОРАБОТКА: Сделать выведение отчета по пустым/неверно заполненным характеристикам в товарах. Выведение должно отображаться в Админке или там будет только кнопка, которая выгружает файл к Вам на компьютер.

Техническое задание: https://yadi.sk/i/pWXCHx1N3NyzG6

ДЕВЯТАЯ ДОРАБОТКА: Заменить название цены в каталоге. Сейчас она называется «цена Сах», необходимо заменить просто на «Цена».

http://www.screencapture.ru/file/c2d79824

Для этого Клиент в админке в настройках каталога поменял название с «цена для сахалина» на «цена», но это изменение коснулось только карточки товара

http://www.screencapture.ru/file/290B661a

ДЕСЯТАЯ ДОРАБОТКА: Добавить аналитику Hotjar:

Сайт: https://www.hotjar.com