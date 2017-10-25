Разработка интернет магазина с помощью компонента MiniShop2. 14 страниц верстки + адаптивность (макеты для адаптивности тоже имеются) Добавил три основные страницы чтобы оценили сложность https://yadi.sk/d/Epm1mBLO3P6W3t
Доработки шаблона на Битриксе (Стандарт)
ПЕРВАЯ ДОРАБОТКА: Исправление кнопки "Цена" по возрастанию/убыванию. Она работает неисправно во всех разделах каталога
http://www.screencapture.ru/file/F19C9e84
ВТОРАЯ ДОРАБОТКА: Сверстать кнопку "Подробнее" в разделах "Новости и акции" в адаптивной версии (чтобы они не были такими широкими)http://intpol.ru/sale/
http://www.screencapture.ru/file/08db7b4d
ТРЕТЬЯ ДОРАБОТКА: Добавить характеристику «Страна» в раздел каталога "ПВХ". Она должна идти седьмой характеристикой в фильтре, сразу после характеристики «Размер»; http://intpol.ru/catalog/pvkh_plitka/
http://intpol.ru/catalog/zamkovaya_pvkh_plitka/
http://intpol.ru/catalog/kleevaya_pvkh_plitka/
ЧЕТВЕРТАЯ ДОРАБОТКА: Скрипт на запрет появления меню при клике на правую кнопку мыши после наведения на картинку (на абсолютно все изображения на сайте); (чтобы не было возможно скачивать картинку)
ПЯТАЯ ДОРАБОТКА: На некоторых страницах должны отсутствовать определенные характеристики товара.
1) Когда пользователь заходит в каталог товаров в группу "Ламинат 32" или "33 класса" - в фильтре должна пропасть соответствующая хар-ка, т.к. другую мы выбрать не можем. http://www.screencapture.ru/file/4408049d
http://intpol.ru/catalog/klass_32/
http://intpol.ru/catalog/33_klass_ac5_ac6_/
удаление характеристики Класс применения
2) Когда пользователь заходит в "ПВХ плитка замковая" или "клеевая". В фильтре должна пропасть соответствующая хар-ка, т.к. другую мы выбрать не можем. http://www.screencapture.ru/file/7662C2A1
http://intpol.ru/catalog/zamkovaya_pvkh_plitka/
http://intpol.ru/catalog/kleevaya_pvkh_plitka/
удаление характеристики Система укладки
3) Когда пользователь заходит в "Линолеум" в одну из сфер применения "Бытовой, Полукоммерческий". В фильтре должна пропасть соответствующая хар-ка, т.к. другую мы выбрать не можем. http://www.screencapture.ru/file/29636a34
http://intpol.ru/catalog/bytovoy/
http://intpol.ru/catalog/polukommercheskiy/
удаление характеристики Сфера применения
ШЕСТАЯ ДОРАБОТКА: Добавить новый раздел. Прототип по ссылке: http://www.screencapture.ru/file/210EDEEE
СЕДЬМАЯ ДОРАБОТКА: Автоматизировать переоценки с учетом того, что в каталоге не проставлены артикулы товаров; Как вариант, это можно сделать по коллекциям товаров. Например, ниже представлены папки, в которых находятся элементы. было бы намного удобнее, если поставить новую было достаточно на такую папку (группу товаров), а не на отдельный элемент/товар. Т.о, чтобы новая цена автоматически перешла на элементы внутри этой папки.
Простыми словами: нужно сделать так, чтобы можно было менять цену не отдельно в каждой карточке товара, а сразу менять цену во всей папке. Список папок на скрине:
http://www.screencapture.ru/file/3fa95E1a
ВОСЬМАЯ ДОРАБОТКА: Сделать выведение отчета по пустым/неверно заполненным характеристикам в товарах. Выведение должно отображаться в Админке или там будет только кнопка, которая выгружает файл к Вам на компьютер.
Техническое задание: https://yadi.sk/i/pWXCHx1N3NyzG6
ДЕВЯТАЯ ДОРАБОТКА: Заменить название цены в каталоге. Сейчас она называется «цена Сах», необходимо заменить просто на «Цена».
http://www.screencapture.ru/file/c2d79824
Для этого Клиент в админке в настройках каталога поменял название с «цена для сахалина» на «цена», но это изменение коснулось только карточки товара
http://www.screencapture.ru/file/290B661a
ДЕСЯТАЯ ДОРАБОТКА: Добавить аналитику Hotjar:
Сайт: https://www.hotjar.com
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