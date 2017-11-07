Нужно перенести форму обратной связи в другое место

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок311 просмотров

Нужно перенести форму обратной связи в другое место,в частности вот сюда http://joxi.ru/KAxXQBPc4qRXDA . Сейчас она вот тут находится http://joxi.ru/82Q0Gy5H1qzQOm .  сайт на джумле. Перенести так,чтобы форма осталась рабочая !! 

Joomla
8 лет назад
Dmitriyintelsib
Дмитрий 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Иван всё сделал быстро и качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую к работе!

Заявки фрилансеров

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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