Верстка сайта

Добрый день

Мы ищем хорошего HTML верстальщика на Bootstrap

Работа удаленная, сдельная.

Требование:

- у вас в портфолио есть работы на верстке Bootstrap

- не забываете верстать заголовки и подзаголовки

- верстаете по сетке

- вы способны писать кроссброузерный код

- вы доступны по skype в рабочее время ( и вас не надо ловить )

- знакомы с адаптивной версткой

- вы правильно оцениваете сроки и выдерживаете их

Дополнительные плюсы:

- вы умеете делать темы на Bootstrap под Wordpress ( Drupal, Bitrix )

Пишите ваши цены (примерные) и сроки

- за верстку главной

- за верстку внутренней

P.S. пример страницы в прикрепленных