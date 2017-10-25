Верстка сайта

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Закрыт14 заявок290 просмотров

Добрый день

Мы ищем хорошего HTML верстальщика на Bootstrap

Работа удаленная, сдельная. 

Требование:

- у вас в портфолио есть работы на верстке Bootstrap

- не забываете верстать заголовки и подзаголовки

- верстаете по сетке

- вы способны писать кроссброузерный код

- вы доступны по skype в рабочее время ( и вас не надо ловить )

- знакомы с адаптивной версткой

- вы правильно оцениваете сроки и выдерживаете их

Дополнительные плюсы:

- вы умеете делать темы на Bootstrap под Wordpress ( Drupal, Bitrix )

Пишите ваши цены (примерные) и сроки

- за верстку главной

- за верстку внутренней

P.S. пример страницы в прикрепленных

BootstrapDrupalHTMLWordPress
8 лет назад
guest_15066879922313
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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