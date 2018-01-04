Необходимо адаптировать сайт под мобильные устройства

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок212 просмотров

Необходимо сделать адаптивную верстку 3х страниц сайта (типичные страницы - категория 1, категория 2 и страница со статьей), чтобы нормально отображалось на всех устройствах.

Ссылки на страницы во вложенном файле

Указывайте в заявке ЦЕНУ, ориентировочные сроки и скайп для связи

8 лет назад
impikassoo
Игорь 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

tanya210392
Татьяна 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$50
1 день
Остался очень доволен! все четко, с понимание и в срок! Планирую работать еще
Осталась довольна сотрудничеством, буду рада поработать и в дальнейшем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tanya210392
Татьяна 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка Лендинга

    Т.З для верстальщика Необходима верстка лендинга Срок выполнения 26.10.2017 вечерЦена вопроса 1500р Кросбраузерно с хорошей скоростью загрузки не менее 70 по http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights Примеры работ жду в отписке Обсуждение с кандидатами

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо сверстать лендинг

    $26

    Стоимость за проект 1500 руб. Сроки исполнения до 27.10.207 Все подробности обсудим с кандидатами. Прикрепляйте примеры свои работ в отписки на проект. Обязательно должно быть кроссбраузерно.  Скорость загрузки не менее ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется сверстать лендинг

    $26

    Требуется сверстать лендинг  Обязательно должно быть кроссбраузерно  Сроки: до 31 декабря 17:00 по Москве  скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису:  https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта

    Необходимо допилить адаптив (смарт + планшет (макеты прилагаются) визуально сменить некоторые элементы сверстать несколько попапов, ну и по мелочам – текст, фоны.  http://kaparov.xyz/syber/#

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подправить верстку на Joomla 3.1

    $5

    Добрый день На сайте http://saimonhm.bget.ru в некоторых разрешениях образуется пустота https://yadi.sk/i/YgGZH7xX3P5KEi Видимо, с отступами проблема Постоплата

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $40

    нужно сверстать лендинг паралакс фон картинок мобильная версия пиксель перфект нужно срочно

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется доработка и развитие сайта на WP (несколько ТЗ)

    Надо внести небольшие правки в сайт на WordPress, а также сверстать новый дизайн формы захвата, вставив туда код, который я пришлю. У меня есть много простых задач одному сайту, которые надо сейчас выполнить. В приложении ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Добавить кнопку раскрытия списка на сайт

    Всем привет. На сайт insignia-studio.ru внести небольшие изменения: - раздел портфолио: сейчас здесь все скопом показываются работы. Нужно чтоб было например, 6 работ (а не 100500, как сейчас), после этих ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн + вёрстка лендинга в 1 экран

    $20

    Добрый день. Прототип во вложении. Нужен лендинг в один экран + 1 поп-ап (при вводе номера телефона и клике на "Получить консультацию") Резиновая, валидная, кроссбраузерная вёрстка. Минимальные хавер эффекты на кнопке, ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Joomla верстальщик

    Очень похожие сайты. Много! Требуется Joomla верстальщик для того, чтобы из одного сайта на Joomla, который мы предоставим, сделать другой почти такой же: - поменять логотип - поменять тексты в модулях ...

    Joomla
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад