Тут страница antanta-l точка ru/kitai/ Еще нужно изменить в соответствии с шаблоном в приложении. (не нужно делать сайт! не нужно интегрировать в cms! Я даю сверстанный шаблон, вы ...
Необходимо сверстать лендинг
Стоимость за проект 1500 руб.
Сроки исполнения до 27.10.207
Все подробности обсудим с кандидатами.
Прикрепляйте примеры свои работ в отписки на проект.
Обязательно должно быть кроссбраузерно.
Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
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