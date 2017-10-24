Переверстать шаблон

Тут страница

antanta-l точка ru/kitai/

Еще нужно изменить в соответствии с шаблоном в приложении.

(не нужно делать сайт! не нужно интегрировать в cms! Я даю сверстанный шаблон, вы его меняете(доверстываете) в соответствии с картинкой в приложении