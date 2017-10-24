Верстальщик на проект (frontend, HTML5, CSS3, JS)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок230 просмотров

 На проект требуется опытный верстальщик, требования:  1) умение кроссбраузерной вёрстки (IE10+, FF, Chrome, Opera, Safari);  

2) умение адаптивной вёрстки (нужно будет делать адаптивную вёрстку по макетам);  

4) знания HTML5, CSS3, чистый код;  

5) знание принципов БЭМ-вёрстки (вёрстка должна быть с использованием методологии БЭМ);  

6) не менее 10 реализованных проектов;  

7) умение работать со Sketch – все макеты в sketch-файлах.  

Примеры работ обязательны. 

HTMLJavaScriptSketch
8 лет назад
DarkFighter
Александр 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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