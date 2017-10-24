Изменить морду магазина OC Store

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки127 просмотров

ТЗ по ссылке

https://docs.google.com/document/d/1Wqqg4Zkuc-D74LWzWFhH8lQ03gOY0HePOUBlBB7PfMw/edit#heading=h.gjdgxs 

Фотоматериалы тут https://drive.google.com/file/d/0B01x_SRyVu-dUTI1NUt5YUIxVlU/view?usp=sharing

8 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров