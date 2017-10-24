Добавить виджет инстаграм и видеоотзывы на сайт wordpress

Сайт на wordpress https://jazzbandmove.com/

1 - Когда подключили вордпресс, виджет инстаграм перед футером перестал отображаться, возникает ошибка.

Необходимо, чтобы виджет отображал инстаграмм-аккаунт https://www.instagram.com/olga.move/

Ранее этот виджет отображался на следующих страницах:

- Главная

- Репертуар

- Видео

- Райдеры

2 - Главная страница -> Экран "Отзывы"

Нужно убрать тестовые отзывы, и добавить видеоозывы с Ютуба.

Расположить отзывы в две колонки, по два в ряд.

Сделать по аналогии с примером по ссылке http://apugovkina.ru/ (Экран "Кто я")

Там использован fancybox, сам блок видео - это ссылка с картинкой.

Ссылки на отзывы

https://www.youtube.com/watch?v=9e9SZv_i3SE

https://www.youtube.com/watch?v=l0F64qD7qqc

https://www.youtube.com/watch?v=uvx7tAhhXPI

https://www.youtube.com/watch?v=VZQC9m9cUQo