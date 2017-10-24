Добавить виджет инстаграм и видеоотзывы на сайт wordpress

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Закрыт3 заявки163 просмотра

Сайт на wordpress https://jazzbandmove.com/

1 - Когда подключили вордпресс, виджет инстаграм перед футером перестал отображаться, возникает ошибка. 

Необходимо, чтобы виджет отображал инстаграмм-аккаунт https://www.instagram.com/olga.move/

Ранее этот виджет отображался на следующих страницах: 

- Главная

- Репертуар

- Видео

- Райдеры

2 - Главная страница -> Экран "Отзывы"

Нужно убрать тестовые отзывы, и добавить видеоозывы с Ютуба. 

Расположить отзывы в две колонки, по два в ряд.

Сделать по аналогии с примером по ссылке http://apugovkina.ru/ (Экран "Кто я")

Там использован fancybox, сам блок видео - это ссылка с картинкой.

Ссылки на отзывы

https://www.youtube.com/watch?v=9e9SZv_i3SE

https://www.youtube.com/watch?v=l0F64qD7qqc

https://www.youtube.com/watch?v=uvx7tAhhXPI

https://www.youtube.com/watch?v=VZQC9m9cUQo

WordPress
8 лет назад
SKeeper86
Михаил 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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