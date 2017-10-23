Верстка сайта для 1С битрикс

Задание:

1. Доделать верстку сайта.

2. Сделать адаптив для всех браузеров и гаджетов.

3. Сделать английскую версию сайта, которая будет статична. Она будет повторять некоторые страницы сайта с текстами с английским переводом.

Сроки исполнения: 1 неделя. Сдача проекта 30 октября.

Выявленные проблемы: предыдущий программист писал на чистом JS без использования Фраймоворка. Нужно либо дописать код, найдя допущенные ошибки, либо написать новый, но с сохранение старой структуры и соблюдение сроков.