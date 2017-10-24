Верстка лендинга

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок200 просмотров

Необходимо сверстать лендинг. 

Срок: до 18:00 завтра (24.10.2017) 

Оплата: 1500 руб. 

Обязательно кроссбраузерно. 

скорость загрузки не менее 70 по сервису 

developers.google.com/spe... 

Прикрепляйте примеры своих работ. 

Все подробности обсудим с кандидатами.

8 лет назад
nvkarengina
57 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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