Верстка интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок246 просмотров

Сверстать интернет магазин 10 страниц и посадить на простую цмс https://docpart.ru/. Бэкенда нет только верстка. Срочно!

Указывайте в заявке цены и сроки. Необходимые знания: php, html, css, js

CSSHTMLJavaScriptPHP
8 лет назад
trifan112233
Александр 
32 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров