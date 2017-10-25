Сделать вёрстку для сайта визитки. Есть презентация, по ней нужно сделать вёрстку сайта. Всего 9 страниц, но их можно объединить. Презентация в Adobe Illustrator. По всем вопросам отвечу в переписке.
Верстка HTMLписьма для рассылки
Добрый день, необходимо сверстать html письмо для рассылки.
Заявки фрилансеров
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