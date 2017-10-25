Верстка HTMLписьма для рассылки

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Закрыт25 заявок595 просмотров

Добрый день, необходимо сверстать html письмо для рассылки. 

HTML
8 лет назад
Alena_petrovnahr
Алена 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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