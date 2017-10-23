Адаптивная верстка по макету для сайта-визитки

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Закрыт23 заявки270 просмотров

Сделать вёрстку для сайта визитки.

Есть презентация, по ней нужно сделать вёрстку сайта.

Всего 9 страниц, но их можно объединить.

Презентация в Adobe Illustrator.

По всем вопросам отвечу в переписке. 

8 лет назад
swat54pr
Егор 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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