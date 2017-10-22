Сейчас это вот так Нужно оставить все как есть просто задизайнить без тяжеого, чтобы можно было править в HTML (без движков). Чтобы было минимум потраченных "калорий". Оплата - только ЯД ...
RIP opencart + натяжка
Нужно рипнуть https://www.jemsy.flowers/ и натянуть на opencart
Как можно скорее, обязательно указывайте сроки и $
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