Доработка верстки на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок100 просмотров

На сайте (Битрикс, Старт) нужно исправить вывод элемента на первую страницу:

  • в блок "Лучшее в городе" (по коду поля "BEST")
  • в блок "Новинки" (по коду поля "MAIN_LIST")
Для детальной информации оставляйте заявку
8 лет назад
Victor_Bl
Виктор 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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