Ребята, нужен один экран для мобилки для вот этого сайта: http://design-ar.ru/ чтобы было как на фото, только на мобильном экране
Красиво и "дешево" оформить 1 html-страничку
Сейчас это вот так
Нужно оставить все как есть просто задизайнить без тяжеого, чтобы можно было править в HTML (без движков).
Чтобы было минимум потраченных "калорий".
Оплата - только ЯД
Кидайте что делали примерно такого без загруженности.
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