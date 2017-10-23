Красиво и "дешево" оформить 1 html-страничку

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок294 просмотра

Сейчас это вот так

Нужно оставить все как есть просто задизайнить без тяжеого, чтобы можно было править в HTML (без движков).

Чтобы было минимум потраченных "калорий".

Оплата - только ЯД

Кидайте что делали примерно такого без загруженности.

HTML
8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Выбранный исполнитель

Desting
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Человек просто 'охренеть' как круто делает, просто красавец. Просто глаз не могу оторвать. Если буду богатым, отблагодарю еще $ по полной программе!
От сотрудничества получил удовольствие! Рекомендую как хорошего заказчика и человека)

Заявки фрилансеров

Desting
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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