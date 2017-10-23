Красиво и "дешево" оформить 1 html-страничку

Сейчас это вот так

Нужно оставить все как есть просто задизайнить без тяжеого, чтобы можно было править в HTML (без движков).

Чтобы было минимум потраченных "калорий".

Оплата - только ЯД

Кидайте что делали примерно такого без загруженности.