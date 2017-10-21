По макету дизайна надо сделать верстку и натянуть ее на вордпресс.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок262 просмотра

По макету дизайна надо сделать верстку и натянуть ее на вордпресс.

Пять страниц.

Аналог по функционалу https://vivaster.com/ 

Нужен фрилансер который будет лично выполнять работу.

Подробное Тз кандидатам с адекватной ценой. Писать порядок цены ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Пишите цену и сроки.

Для связи пишите скайп.

WordPress
8 лет назад
abeevvideo
48 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

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