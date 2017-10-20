Кроссбраузерная верстка лендинга

Коллеги, есть верстка адаптивной страницы, нужно ее улучшить: 1. Сделать в стиле как на http://subscribe.bogdanov-associates.com по стилю, цветам 2. Есть меню из 3х пунктов, я бы хотел, чтобы в версии на телефоне оно было ...