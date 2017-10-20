Сейчас на сайте вот такой каталог , необходимо его видоизменить (непосредственно на сайте): 1. Добавив блоки для баннеров. 2. Реализовав педжинг и фильтры. 3. Изменив внешний вид карточки товара. ! ...
Кроссбраузерная верстка лендинга
Нужно сделать верстку лендинга. Направление – обучение взрослых. Обязательно кроссбраузерная верстка.Скорость загрузки страницы 70 и выше по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/Работу нужно сдать во вторник (24 октября) до 09.00. Стоимость работы 3 000 руб. Все подробности обсужу с кандидатами. При отписке на проект прикрепляйте примеры своих работ.
Заявки фрилансеров
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