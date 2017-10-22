Сайт для консалтинговой компании

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок261 просмотр

Готов скинуть ТЗ в личку. Сроки 5-6 дней.

8 лет назад
SalasovG
Георгий 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

MaxGraph
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$250
6 дней
Максим адекватно реагирует на любые изменения с моей стороны. Работа именно с клиентом на высшем уровне. Плюс наличие абсолютно всех необходимых навыков для моих проектов! Работаю с Максимом уже не первый раз и пока все на очень высоком профессиональном уровне!
Отлично поработали с Георгием. Приятно работать с человеком, которым точно знает, чего хочет, и правильно это подает в виде задания. Спасибо!

Заявки фрилансеров

MaxGraph
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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