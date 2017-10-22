Сайт для консалтинговой компании

Максим адекватно реагирует на любые изменения с моей стороны. Работа именно с клиентом на высшем уровне. Плюс наличие абсолютно всех необходимых навыков для моих проектов! Работаю с Максимом уже не первый раз и пока все на очень высоком профессиональном уровне!