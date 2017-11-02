Нужно написать/создать css стиль

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок211 просмотров

Добрый день, нужно написать/создать css стиль  и сверстать для чата.

CSS
8 лет назад
welsan
46 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

pasha_keeper
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$1
6 дней
Сработали с Павлом, очень хороший человек, знает свое дело, быстро правил , работу выполнял хорошо. Советую, как добросовестного исполнителя. PS. Павел, спасибо вам огромное за то, что вы сделали для моего проекта.
Всё предельно ясно и всё Отлично, Человек знает что он хочет, и очень отзывчивый Найс с такими работать)

Заявки фрилансеров

pasha_keeper
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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