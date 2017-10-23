Необходимо сверстать лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок273 просмотра

Срок – до 23 октября, до 12:00 по Мск. 

Стоимость: 1500 руб. 

Обязательно кроссбраузерно (отражаться сайт должен корректно на всех браузерах) 

Скорость загрузки не меньше 70 по сервису developers.google.com/spe... 

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. 

Все подробности обсудим с кандидатами. 

8 лет назад
alisagar1986
Алиса 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

SHe4eViCA
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$25
2 дня
Исполнитель очень хороший, всегда был на связи, все моменты согласовывал, рекомендую.
Хороший заказчик, всегда был на связи, сотрудничество понравилось

Заявки фрилансеров

SHe4eViCA
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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