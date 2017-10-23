Необходимо сверстать лендинг

Есть сайт на трёх страницах http://surrogacysolution.com/ который показывается на большом мониторе как надо, а на 13'' лэптопе или в уменьшенном окне браузера картинки не умещаются и обрезаются, сохраняя свой размер. Можно ли сделать так, чтобы ...